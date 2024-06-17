Стало известно, кто решил «подвинуть» титульного спонсора РПЛ РБК: Альфа-Банк захотел стать новым титульным спонсором РПЛ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Альфа-банк захотел стать новым титульным спонсором Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РБК. Переговоры по этому вопросу длятся уже больше месяца.

Сейчас главным партнером РПЛ выступает Национальная система платежных карт (НСПК) — оператор платежной системы «Мир». Собеседники агентства обращают внимание на то, что НСПК и так является безусловным монополистом на рынке, который в рекламе не сильно нуждается. Однако контракт, по данным агентства, завершать досрочно не собираются. Он действителен до 2026 года.

Ранее наставник московского «Динамо» Марцел Личка стал лучшим тренером по итогам сезона в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Награду Личке вручил экс-тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, который сделал красно-белых лидерами в России в сезоне-2016/17. Номинированы также были бывший тренер «Краснодара» Владимир Ивич и Валерий Карпин, наставник «Ростова».

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что трансфер вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен» оказался под срывом, так как игроку запрещен выезд из страны. По данным канала, футболист задолжал бывшей жене алиментов на 60 млн рублей. Канал отмечает, что суд обязал Сафонова, который развелся с супругой в 2023 году, выплачивать четверть своих доходов. При этом его потенциальный контракт с ПСЖ оценивается в €20 млн.