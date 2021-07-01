Стало известно количество заболевших COVID-19 финских фанатов в Петербурге

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Министерство здравоохранения Финляндии опубликовало данные по выявленным случаям заболевания коронавирусом на минувшей неделе. Информация о количестве фанатов, заразившихся COVID-19 в Санкт-Петербурге, доступна на официальном сайте.

В ведомстве уточнили, что всего почти 4500 финских граждан посетили матчи чемпионата Европы — 2020 по футболу в российском городе. По данным на 30 июня, положительные тесты на коронавирус сдали 386 из них.

За неделю 21–27 июня было выявлено 947 случаев заражения инфекцией. Отмечается, что число заражений напрямую связано с поездкой на турнир в Россию.

Ранее сообщалось, что ведомство здравоохранения и социального развития THL назвало место в Санкт-Петербурге, где финские болельщики могли заразиться коронавирусом.