Стало известно, как сыграли сборные РФ и Белоруссии в товарищеском матче Сборная РФ обыграла белорусов со счетом 4:0 на стадионе «Динамо» в Минске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборная России по футболу со счетом 4:0 обыграла команду Белоруссии в товарищеском матче, состоявшемся на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. Результат матча будет учтен в рейтинге Международной федерации футбола. Сборная России занимает в рейтинге 35-е место, команда Белоруссии — 96-е.

В ходе матча отличились голами Иван Обляков (8-я минута), Константин Тюкавин (20) и Федор Чалов (63, 69). Тюкавин забил первый гол за сборную России. На воротах сборной РФ стояли Матвей Сафонов, а затем голкипер московского «Спартака» Александр Максименко. Это был его первый матч за сборную России.

Победа над национальной командой Кипра в матче девятого тура квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре стала самой крупной в данном турнире для сборной РФ по футболу. До настоящего момента российская команда не выигрывала в данном турнире со счетом 6:0.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин признался, что подумал об уходе с поста наставника клуба «Ростов» после первой игры Тинькофф — Российская премьер-лига (РПЛ). По его словам, решение покинуть «Ростов» является по большей части личным. Ранее предполагалось, что Карпин будет совмещать работу в клубе и в национальной сборной.