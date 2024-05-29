Стало известно имя нового главного тренера мюнхенской «Баварии» Главным тренером «Баварии» назначен Венсан Компани

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Венсан Компани

Бывший футболист «Манчестер Сити» Венсан Компани назначен главным тренером мюнхенской «Баварии», объявил футбольный клуб на своем официальном сайте. Отмечается, что бельгийский специалист подписал контракт сроком до 30 июня 2027 года.

«Бавария» подписала контракт с Венсаном Компани в качестве нового тренера. 38-летний бельгиец подписал контракт с немецким клубом-рекордсменом до 30 июня 2027 года, — говорится в сообщении.

Ранее руководство «Барселоны» решило отправить в отставку главного тренера футбольной команды Хави Эрнандеса. Матч в гостях против «Севильи» в рамках заключительного 38-го тура чемпионата Испании, который прошел 26 мая, стал заключительным для наставника каталонцев.

Отправить тренера в отставку решило и руководство московского футбольного клуба «Спартак». Случилось это после того, как подопечные Гильермо Абаскаля потерпели поражение от «Сочи». Команда поблагодарила специалиста за работу с лета 2022 года. Пресс-служба клуба отметила, что с ним красно-белые стали третьими в прошлом сезоне.

Экс-вратарь сборной СССР, ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили посоветовал новому тренеру команды Деяну Станковичу убрать всех легионеров. По его словам, они занимают места талантливых спортсменов. Экс-футболист добавил, что ни один ветеран «Спартака» не отнесется плохо к подобному решению.