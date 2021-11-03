Стало известно имя лучшего футболиста РПЛ в октябре

— Ð¢Ð¸Ð½ÑÐºÐ¾ÑÑ Ð Ð¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ°Ñ ÐÑÐµÐ¼ÑÐµÑ-ÐÐ¸Ð³Ð° (@premierliga) November 4, 2021
В октябре Агаларов выходил на поле в стартовом составе во всех четырёх матчах «Уфы». Причём в последних трёх встречах нападающий неизменно отличался забитыми мячами. По голу он оформил в ворота «Краснодара», «Рубина» и «Ахмата».
Ранее стало известно, что Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» был назван лучшим тренером РПЛ в октябре. Под его руководством самарские футболисты набрали девять очков, проиграв лишь соперникам из ЦСКА.