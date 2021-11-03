Стало известно имя лучшего футболиста РПЛ в октябре

Игрок «Уфы» Гамид Агаларов (слева) и игрок «Спартака» Самуэль Жиго в матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги

Нападающий футбольного клуба «Уфа» Гамид Агаларов был назван лучшим игроком октября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе первенства.

Помимо Агаларова, на награду претендовали четверо игроков: Ярослав Ракицкий и Клаудиньо из санкт-петербургского «Зенита», Матео Кассьерра из «Сочи» и Чидера Эджуке из ЦСКА.

В октябре Агаларов выходил на поле в стартовом составе во всех четырёх матчах «Уфы». Причём в последних трёх встречах нападающий неизменно отличался забитыми мячами. По голу он оформил в ворота «Краснодара», «Рубина» и «Ахмата».

Ранее стало известно, что Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» был назван лучшим тренером РПЛ в октябре. Под его руководством самарские футболисты набрали девять очков, проиграв лишь соперникам из ЦСКА.