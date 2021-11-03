16+

Рубрики

Медиа

Архив

Футбол

Стало известно имя лучшего футболиста РПЛ в октябре

15:13, 04 ноября 2021
Стало известно имя лучшего футболиста РПЛ в октябре Игрок «Уфы» Гамид Агаларов (слева) и игрок «Спартака» Самуэль Жиго в матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Нападающий футбольного клуба «Уфа» Гамид Агаларов был назван лучшим игроком октября в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе первенства.

Помимо Агаларова, на награду претендовали четверо игроков: Ярослав Ракицкий и Клаудиньо из санкт-петербургского «Зенита», Матео Кассьерра из «Сочи» и Чидера Эджуке из ЦСКА.

В октябре Агаларов выходил на поле в стартовом составе во всех четырёх матчах «Уфы». Причём в последних трёх встречах нападающий неизменно отличался забитыми мячами. По голу он оформил в ворота «Краснодара», «Рубина» и «Ахмата».

Ранее стало известно, что Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» был назван лучшим тренером РПЛ в октябре. Под его руководством самарские футболисты набрали девять очков, проиграв лишь соперникам из ЦСКА.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео