https://static.news.ru/photo/dba7640a-69ea-11ea-84ae-fa163e6e4271_660.jpg Фото: lenok_radionova/instagram

22-летний полузащитник футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев появился на личной странице в Instagram двукратной обладательницы серебряных медалей чемпионата Европы по фигурному катанию Елены Радионовой.

Ранее молодые люди не афишировали свои отношения.

Кучаев является двукратным вице-чемпионом Российской премьер-лиги в составе «красно-синих» в сезонах 2016/17 и 2017/18.

Радионова, помимо чемпионатов Европы, является обладателем золотой медали зимней Универсиады 2017 года, а также чемпионкой России 2015 года. На данный момент фигуристка не объявила о завершении спортивной карьеры.

Сборная России по синхронному плаванию поддержала группу Little Big, которая должна была представлять российскую сторону на международном конкурсе «Евровидение», ранее писал NEWS.ru.