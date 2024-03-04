Стало известно, где сейчас находится футболист «Спартака» Промес NRC: Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Футболист московского «Спартака» Квинси Промес находится под домашним арестом в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает нидерландская газета NRC. Как отмечается, прокуратура Нидерландов ведет переговоры об экстрадиции спортсмена.

Ранее стало известно, что Промеса выпустили из полицейского участка в Дубае. Его задержали при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум за правонарушение.

В пятницу, 1 марта, журналист Дмитрий Егоров сообщил, что суд над футболистом пройдет 4–5 марта. По его словам, спортсмену грозит до четырех лет лишения свободы из-за того, что он скрылся с места ДТП. Однако журналист не исключает, что его просто депортируют.

До этого осужденного в Нидерландах Промеса объявили в международный розыск. В середине февраля суд Амстердама заочно приговорил его к шести годам тюрьмы за контрабандную поставку более тонны кокаина в Нидерланды. На родине игрока заявили, что задержание в Дубае не связано с его делом.

Нидерланды пока не смогли добиться его экстрадиции, поскольку в этом вопросе зависят от других государств. Нападающий «Спартака» не присутствовал на заседании суда.

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