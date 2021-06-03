Стало известно, где пройдут трансляции матчей сборной России на Евро-2020

Несколько матчей сборной России на чемпионате Европы — 2020 по футболу покажут на Первом канале. Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах.
Команда Станислава Черчесова сыграет в группе B с бельгийцами, финнами и датчанами. Встречи на групповой стадии с Финляндией, которая состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, и Данией 21 июня в Копенгагене можно будет
Ранее Дания приняла решение о недопуске российских болельщиков в Копенгаген на матч национальной команды. Это решение связано с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев направил письмо гендиректору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену. В обращении он выразил обеспокоенность подобным решением. Более того, Алаев попросил как можно быстрее разрешить этот вопрос и предложить альтернативные варианты. Однако решение осталось неизменным.