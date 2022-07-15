Стало известно, где будут проходить матчи «Шахтера» в Лиге чемпионов «Шахетр» будет проводить матчи Лиги чемпионов в Варшаве

Фото: shakhtar.com

Донецкий «Шахтер» будет проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов в Варшаве на стадионе местной «Легии», говорится на сайт клуба. Генеральный директор донецкой команды Сергей Палкин поблагодарил руководство «Легии» за сотрудничество.

Хочу поблагодарить руководство «Легии» за то, что клуб пошёл нам навстречу и предоставил свой стадион. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков «Шахтёра» и «Легии», поляков и украинцев, живущих сейчас в Варшаве и других городах, — говорится в заявлении.

Ранее министр спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, как будут проводиться матчи нового сезона украинской премьер-лиги. По его словам, матчи будут проходить без зрителей, а рядом с проведением футбольных матчей будут находиться хранилища.