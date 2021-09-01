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Стало известно, что Арустамяну предложили руководящую должность в РФС

18:08, 01 сентября 2021
Стало известно, что Арустамяну предложили руководящую должность в РФС Нобель Арустамян Фото: nobel_arustamyan/instagram.com
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Телекомментатор Константин Генич сообщил, что его коллеге Нобелю Арустамяну предложили работу в Российском футбольном союзе (РФС). Эту информацию журналист разместил в своём Telegram-канале.

По информации Генича, Нобелю предложили одну из руководящих должностей. Другие подробности по предложению телекомментатор раскрывать не стал.

Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки!написал Генич.

24 августа спортивный журналист Нобель Арустамян объявил, что уходит с «Матч ТВ» из-за скандального интервью с футболистом Павлом Мамаевым о разводе.

Ранее сообщалось, что журналист, телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки пристыдила уволившегося с канала комментатора Нобеля Арустамяна.

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