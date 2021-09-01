Стало известно, что Арустамяну предложили руководящую должность в РФС

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Телекомментатор Константин Генич сообщил, что его коллеге Нобелю Арустамяну предложили работу в Российском футбольном союзе (РФС). Эту информацию журналист разместил в своём Telegram-канале.

По информации Генича, Нобелю предложили одну из руководящих должностей. Другие подробности по предложению телекомментатор раскрывать не стал.

Нобель, брат, это правда?! Отвечай на звонки! — написал Генич.

24 августа спортивный журналист Нобель Арустамян объявил, что уходит с «Матч ТВ» из-за скандального интервью с футболистом Павлом Мамаевым о разводе.

Ранее сообщалось, что журналист, телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки пристыдила уволившегося с канала комментатора Нобеля Арустамяна.