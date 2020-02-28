https://static.news.ru/photo/52f74c78-5a28-11ea-9472-fa163e074e61_660.jpg Фото: Swen Pförtner/dpa/Global Look Press

В Ньоне (Швейцария) прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы, где 14 клубам стали известны предстоящие соперники.

Из-за непогоды ответный матч «Ред Булл Зальцбург» и франкфуртского «Айнтрахта» (первая игра завершилась со счётом 1:4 в пользу немецкой команды) был перенесён на 28 февраля. Победитель пары сыграет со швейцарским «Базелем».

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы в Милане между местным «Интером» и «Лудогорцем» (Разград, Болгария) пройдёт в полностью закрытом режиме из-за угрозы распространения коронавируса. К ранее введённому ограничению для зрителей добавился запрет на работу СМИ на игре, ранее писал NEWS.ru.