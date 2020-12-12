«Аталанта» Миранчука встретится с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/a37f3d52-3dff-11eb-9bc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: uefa.com

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. В ней участвовали восемь победителей групп (сеяные) и восемь обладателей вторых мест (несеяные).

«Боруссия» (Менхенгладбах) встретится с «Манчестер Сити». Соперником «Лацио» станет мюнхенская «Бавария». «Атлетико» (Мадрид) сыграет с английским «Челси», а «РБ Лейпциг» — с «Ливерпулем». «Порту» предстоит встретиться с «Ювентусом». Каталонская «Барселона» сыграет с ПСЖ, «Севилья» — с дортмундской «Боруссией», а «Аталанта», за которую выступает Алексей Миранчук, — с «Реалом».

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные — на 9, 10, 16 и 17 марта.

Ранее главный тренер немецкого футбольного клуба из Дортмунда отправил в отставку главного наставника Люсьена Фавра. Об этом сообщила пресс-служба команды. До конца сезона Эдин Терзич будет выступать в качестве главного тренера, писал NEWS.ru.