Стали известны стартовые составы на матч «Зенита» со «Спартаком»

Объявлены стартовые составы на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».
Так, за «Зенит» выступят Лунев, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Оздоев, Барриос, Вендел, Азмун, Дзюба, Малком.
В то же время в составе «Спартака» сыграют Максименко, Мозес, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.
Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:00 мск. Подопечные Сергея Семака находятся на первом месте турнирной таблицы. В активе команды 38 очков. «Красно-белые» расположились на второй позиции с отставанием на три балла.
Некоторое время назад стало известно, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сможет выйти на поле в матче с «Зенитом» из-за полученной травмы.
Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московского футбольного клуба «Спартак» применят видеорегистраторы на матче 19-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».
Такое решение принято на фоне инцидента в матче с «Сочи».