Стали известны стартовые составы на матч «Зенита» со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/0688ae9e-3fbb-11eb-9822-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Объявлены стартовые составы на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».

Так, за «Зенит» выступят Лунев, Сантос, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Оздоев, Барриос, Вендел, Азмун, Дзюба, Малком.

В то же время в составе «Спартака» сыграют Максименко, Мозес, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Понсе, Ларссон.

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:00 мск. Подопечные Сергея Семака находятся на первом месте турнирной таблицы. В активе команды 38 очков. «Красно-белые» расположились на второй позиции с отставанием на три балла.

Некоторое время назад стало известно, что нападающий «Спартака» Александр Кокорин не сможет выйти на поле в матче с «Зенитом» из-за полученной травмы.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники московского футбольного клуба «Спартак» применят видеорегистраторы на матче 19-го тура Российской премьер-лиги против петербургского «Зенита».

Такое решение принято на фоне инцидента в матче с «Сочи».