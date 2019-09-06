https://static.news.ru/photo/7f5611d4-d09c-11e9-960c-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миранчук Фото: Сергей Булкин/News.ru

Футбольный клуб «Локомотив» определил сроки восстановления полузащитника Алексея Миранчука после прохождения МРТ.

Миранчук пропустит три недели с момента получения травмы, — сообщает пресс-служба команды.

Таким образом, 23-летний хавбек пропустит игры «железнодорожников» против «Сочи» и «Оренбурга».

31 августа «красно-зелёные» принимали у себя дома «Ростов» и уступили гостям со счётом 1:2. У «Локомотива» на 81-й минуте отметился полузащитник Антон Миранчук, а у «сине-жёлтых» дубль забил нападающий Эльдор Шомуродов (41-я, 58-я).

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