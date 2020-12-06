Стали известны составы «Ростова» и «Уфы» на матч 17-го тура РПЛ

https://static.news.ru/photo/cfbc2328-37ae-11eb-9a49-fa163e074e61_660.jpg Матиас Норманн Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В матче 17-го тура Российской премьер-лиги «Ростов» на своём поле примет «Уфу». Стали известны стартовые составы команд.

За «Ростов» сыграют Егор Бабурин, Денис Терентьев, Деннис Хаджикадунич, Максим Осипенко, Николай Поярков, Роман Ерёменко, Данил Глебов, Матиас Норманн, Хорен Байрамян, Роман Тугарев, Дмитрий Полоз.

На скамейке запасных Песьяков, Рудаков, Козлов, Павловец, Гигович, Сухомлинов, Тошевски, Альмквист, Сохиев.

«Уфа»: Александр Беленов, Константин Плиев, Григорий Морозов, Олег Данченко, Джемал Табидзе, Алексей Никитин, Филип Мрзляк, Владислав Камилов, Комнен Андрич, Вячеслав Кротов, Тимур Жамалетдинов.

Запасные: Чернов, Шафинский, Аликин, Бородин, Сухов, Алиев, Карп, Сысуев, Агаларов, Бизяк.

Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 14:00 по московскому времени. Соперников рассудит бригада во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

На данный момент «Ростов» набрал 29 очков и идёт на четвёртом месте в турнирной таблице. «Уфа» — один из аутсайдеров первенства: с 10 баллами команда из столицы Башкирии расположилась на 15-й строчке.

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