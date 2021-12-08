Стали известны составы корзин при жеребьёвке плей-офф Лиги чемпионов

Определились имена всех 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/22. В ходе жеребьёвки команды будут разделены на сеяных и несеяных. К числу первых оказались причислены такие клубы, как «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Аякс», ко вторым — «Пари Сен-Жермен», «Атлетико» и «Спортинг».

Отмечается, что в число сеяных вошли команды, занявшие первые места в своих группах Лиги чемпионов. Подобный статус получили английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», испанский «Реал», немецкая «Бавария», итальянский «Ювентус», французский «Лилль» и голландский «Аякс».

В число несеяных попали команды, ставшие вторыми в своих квартетах — испанские «Атлетико» и «Вильярреал», английский «Челси», французский «Пари Сен-Жермен», португальские «Спортинг» и «Бенфика», итальянский «Интер» и австрийский «Зальцбург».

Жеребьёвка матчей 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт 13 декабря в швейцарском Ньоне. Начало — 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско в скором времени возглавит немецкий «Лейпциг». В команде специалист сменит американца Джесси Марша, уволенного 5 декабря.