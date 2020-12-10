Стали известны соперники молодёжной сборной РФ на Евро-2021

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Молодёжная сборная России по футболу узнала своих соперников по группе С на чемпионате Европы 2021 года. Игры на этой стадии пройдут с 24 по 31 марта.

Российские футболисты в группе встретятся с датчанами, французами и исландцами.

Команды, которые займут первые два места, выйдут в раунд плей-офф. Решающая часть турнира пройдёт с 31 мая по 6 июня, когда состоится финальный матч.

Главная сборная страны в группе B на первенстве Европы сыграет против Бельгии, Финляндии и Дании. Игры пройдут на территории 12 стран с 11 июня по 11 июля 2011 года. Первая встреча сборной РФ против Бельгии состоится на стадионе в Санкт-Петербурге 12 июня.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Цюрихе состоялась жеребьёвка европейской квалификации чемпионата мира — 2022, который состоится в Катаре. Сборная России по футболу попала в группу H с шестью командами.

Соперниками коллектива Станислава Черчесова стали Хорватия, Словакия, Словения, Кипр и Мальта.