Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

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Польские полицейские не допустили столкновения между болельщиками варшавской «Легии» и московского «Спартака» по окончании матча заключительного, шестого тура групповой стадии Лиги Европы. По их словам, фанаты польской команды поджидали гостей из Москвы, причём некоторые из них были вооружены мачете и молотом, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в полиции Лодзи.

На территории Згерского района полицейские заметили группу из более чем ста псевдоболельщиков, которые группировались в районе автострады, где, скорее всего, ожидали болельщиков, возвращавшихся с матча в Варшаве. Тем самым полицейские...