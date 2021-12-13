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Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов

В 1/8 финала ЛЧ «Челси» сыграет с «Лиллем», а «Манчестер Сити» — с «Вильярреалом»
14:23, 13 декабря 2021
Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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В швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/2022. Действующий победитель турнира «Челси» сыграет с французским «Лиллем», а финалист в лице «Манчестер Сити» померится силами с триумфатором Лиги Европы прошлого сезона — «Вильярреалом».

Португальская «Бенфика» сыграет с испанским «Реалом», испанский «Атлетико» поборется с немецкой «Баварией», а австрийский «Зальцбург» — с английским «Ливерпулем».

Итальянский «Интер» померится силами с нидерландским «Аяксом», португальский «Спортинг» — с итальянским «Ювентусом», а «Пари Сен-Жермен» сразится с «Манчестер Юнайтед».

Матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в начале 2022 года. 15–16 и 22–23 февраля состоятся первые поединки, а 8–9 и 15–16 марта пройдут ответные встречи.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» может встретиться с каталонской «Барселоной», дортмундской «Боруссией» или итальянской «Аталантой» в 1/8 финала Лиги Европы по футболу. Соперником санкт-петербургского «Зенита» в стыковых матчах турнира могут стать «Наполи», «Лацио», «Рейнджерс» и другие клубы.

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