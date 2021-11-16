Стали известны пять возможных соперников сборной России по стыкам ЧМ-2022

Отборочный турнир футбольного чемпионата мира в зоне УЕФА завершился 16 октября. В стыковых матчах за право играть в 2022 году в Катаре выступят 12 команд, из них пять могут стать соперниками сборной России по полуфиналу — Северная Македония, Турция, Польша, Чехия и Австрия.

Также в число тех, кому предстоит поспорить за три путёвки на финальный турнир чемпионата мира, попали Украина, Португалия, Швеция, Италия, Уэльс и Шотландия.

Сеяные сборные, а Россия в их числе, будут играть полуфинальные матчи на своих полях. Затем пройдут финалы с участием шести победителей полуфиналов. Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт в Цюрихе 26 ноября и начнется в 19:00 мск. Стыковые матчи запланированы на март 2022 года.

Прямые путёвки в Катар завоевали победители десяти европейских групп — сборные Сербии, Испании, Швейцарии, Франции, Бельгии, Дании, Нидерландов, Хорватии, Англии и Германии.

Ранее стало известно, что сборная Украины обыграла команду Боснии и Герцеговины на выезде со счётом 2:0 и вышла в стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Мячи забили Александр Зинченко на 59-й минуте и Артём Довбык на 79-й. Таким образом, подопечные Александра Петракова набрали 12 очков в отборочной группе и заняли в ней второе место. На первом — Франция с 18 баллами.