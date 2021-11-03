Стали известны претенденты на звание лучшего тренера октября в РПЛ

В Российской премьер-лиге (РПЛ) объявили имена претендентов на звание лучшего тренера октября. В список вошли пятеро специалистов.

Одним из претендентов на звание лучшего тренера октября в чемпионате России по футболу назван наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак. Под его руководством команда взяла шесть очков в четырёх матчах, причём в одном из них разгромила «Спартак» со счётом 7:1.

Также в пул номинантов вошли главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гиздоль, под руководством которого «железнодорожники» набрали семь очков в трёх встречах. Компанию ему составили Владимир Федотов из «Сочи» (девять очков), Алексей Березуцкий из ЦСКА (семь очков) и Игорь Осинкин из «Крыльев Советов» (девять очков).

Напомним, что на протяжении двух предыдущих месяцев награда доставалась главному тренеру московского «Динамо» Сандро Шварцу.

Ранее в руководстве Российской премьер-лиги подтвердили, что матч 14-го тура чемпионата страны между «Динамо» и «Краснодаром» пройдёт в Москве в присутствии зрителей. Как заявил исполняющий обязанности президента первенства, на трибунах смогут присутствовать до 30% зрителей.