Стали известны подробности увольнения Гончаренко из «Краснодара»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера из-за недовольства стилем игры команды, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале. Он возглавлял «Краснодар» с апреля 2021 года, контракт был рассчитан до 2023-го.

По данным инсайдера, также одной из причин увольнения могла стать неадекватная реакция Гончаренко на отставку в декабре его помощника Руслана Зубика.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице c 29 очками в активе.

В сентябре 2021 года Галицкий заявил о том, что болеет, поэтому перестал ходить на матчи команды. Он добавил, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Точный диагноз предприниматель не назвал.

54-летний Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда дебютировала в Российской премьер-лиге, а в 2020-м — в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что португальский специалист Руй Витория не согласился с решением руководства московского «Спартака» отправить его в отставку и отказывался расторгать контракт с клубом. По этой причине итальянец Паоло Ваноли не мог возглавить команду.