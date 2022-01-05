Стали известны подробности увольнения Гончаренко из «Краснодара»Владелец «Краснодара» Галицкий уволил Гончаренко из-за недовольства стилем игры команды
Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий уволил Виктора Гончаренко с поста главного тренера из-за недовольства стилем игры команды, сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале. Он возглавлял «Краснодар» с апреля 2021 года, контракт был рассчитан до 2023-го.
По данным инсайдера, также одной из причин увольнения могла
После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице c 29 очками в активе.
В сентябре 2021 года Галицкий заявил о том, что болеет, поэтому перестал ходить на матчи команды. Он добавил, что на одном человеке история клуба не должна заканчиваться. Точный диагноз предприниматель не назвал.
54-летний Галицкий создал футбольный клуб «Краснодар» в 2008 году. В 2011-м команда дебютировала в Российской премьер-лиге, а в 2020-м — в Лиге чемпионов.
Ранее сообщалось, что португальский специалист Руй Витория не согласился с решением руководства московского «Спартака» отправить его в отставку и отказывался расторгать контракт с клубом. По этой причине итальянец Паоло Ваноли не мог возглавить команду.