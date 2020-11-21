Стали известны подробности о состоянии защитника «Барселоны» Пике

https://static.news.ru/photo/6e9fa416-2ccd-11eb-9e2e-fa163e074e61_660.jpg Жерар Пике Фото: Peter Schatz/Peter Schatz / Pool/Global Look press

Врачи диагностировали у защитника «Барселоны» Жерара Пике растяжение внутренней боковой связки и частичное повреждение передней крестообразной связки колена, следует из сообщения пресс-службы клуба.

Так, свою травму футболист получил в матче с «Атлетико» (0:1). Точные сроки восстановления Пике неизвестны, возможно, ему придётся забыть о футболе на 2–6 месяцев.

Кроме того, объявлены результаты обследования полузащитника каталонцев Серхи Роберто. Футболист получил повреждение бедра в игре с «Атлетико» и пропустит до двух месяцев.

В текущем сезоне Пике отыграл 10 матчей, в которых отличился лишь одним забитым мячом. Серхи Роберто принял участие в 10 матчах и тоже забил только один гол.

Ранее NEWS.ru писал, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пропустит матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «Севильи», заявил главный тренер клуба Мурад Мусаев.

Наставник также добавил, что у футболиста наблюдаются минимальные симптомы. Некоторое время назад Сафонов получил сомнительный результат теста на коронавирус.