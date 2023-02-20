Стали известны подробности нападения на россиянина в Швейцарии Сотрудник тульского «Арсенала» заявил, что на его сына в Швейцарии напали ультрас

Фото: IMAGO/Cristiano Mazzi / SPP/Global Look Press

Болельщики футбольного клуба «Базель»

На Артема Овсянникова в Швейцарии во время матча «Базель» — «Серветт» напали ультрас, заявил пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгений Овсянников. Он рассказал Lenta.ru, что его сын впервые столкнулся с таким проявлением агрессии в Европе. Сейчас Овсянников написал заявления в полицию и собирается контролировать, как идет расследование.

Артем будет спрашивать у полиции, как идет расследование. Он сделал все необходимое, чтобы довести это дело до конца. Инцидент, безусловно, оставил осадок. За все время, что он там учится — с 2019 года, никаких проблем не было вообще никогда с людьми из разных стран. Все было хорошо всегда. Это какие-то ультрас, — уточнил сотрудник «Арсенала».

По словам отца, все закончилось относительно благополучно. При этом сам Артем Овсянников отметил, что сотрудники стадиона не реагировали на происходящее, пока он не начал кричать. Молодой человек также уточнил, что при покупке билета не было уведомления, что его место находится в фанатском секторе. В социальных сетях от болельщиков стали поступать негативные сообщения, в том числе из-за съемки в фан-секторе.

Ранее Овсянников сообщил, что на него напали фанаты швейцарского футбольного клуба «Базель». Парень снял видео, как его ударил по ноге один из зрителей, после чего к нему подошел еще один болельщик и стал проявлять агрессию из-за русской речи.