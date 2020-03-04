https://static.news.ru/photo/fbc401c2-5df5-11ea-8d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конюшенная и Дворцовая площади станут официальными фан-зонами во время чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге.

Дворцовая площадь — начиная с четвертьфинала. Соответственно то, что будет происходить на Конюшенной площади, будет называться «Футбольная деревня УЕФА», а то, что будет происходить на Дворцовой, будет называться «Зона публичного просмотра». Это разные направления, — сказал генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

Чемпионат Европы пройдёт в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля.

Ранее Санкт-Петербург возглавил рейтинг самых популярных городов — организаторов чемпионата Европы по футболу 2020 года, говорится в исследовании Booking.com. Рим (Италия) и Копенгаген (Дания) заняли вторую и третью строчки соответственно. На четвёртом месте — Баку (Азербайджан), замыкает пятёрку Дублин (Ирландия), писал NEWS.ru.