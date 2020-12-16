Стали известны имена лучших голкиперов года по версии FIFA

https://static.news.ru/photo/6e62f2ba-4095-11eb-8e77-fa163e074e61_660.jpg Мануэль Нойер Фото: Martin Hangen/augenklick/Martin Hangen/Global Look Press

В Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2020.

Лучшим голкипером стал Мануэль Нойер, защищающий немецкую «Баварию». По словам 34-летнего вратаря этот год стал для него лучшим. Он защищает цвета мюнхенского клуба с 2011 года.

В финальный список претендентов на приз «лучший голкипер года» вошли Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) и Ян Облак («Атлетико», Словения).

Среди женщин награду получила вратарь «Лиона» Сара Буадди. 34-летняя француженка выступает за клуб с 2009 года. Она является обладательницей Кубка Франции 2012 года, победительницей Лиги чемпионов УЕФА 2011 и 2012 годов. Ранее на этот приз она не номинировалась.

На звание лучшего вратаря в женском футболе претендовали Сара Буадди («Лион», Франция), Кристиана Эндлер («ПСЖ», Чили) и Алисса Нихер («Чикаго Ред Старс», США).

Ранее стало известно, что полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Никола Влашич может в скором времени перейти в итальянскую «Аталанту», писал NEWS.ru. «Аталанта» попробует заполучить игрока после того, как команду покинет Алехандро Гомес, у которого произошёл конфликт с тренером Джан Пьеро Гасперини.