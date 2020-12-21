Стали известны даты зимних сборов «Спартака» в ОАЭ

https://static.news.ru/photo/cb0ec45e-42ec-11eb-8fe3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил даты проведения подготовительных сборов в ОАЭ.

Так, команда выйдет из отпуска 12 января, первый сбор в Дубае состоится с 14 января по 24 января. Второй сбор команды пройдёт с 28 января по 8 февраля.

Также запланировано, что с 12 по 15 февраля «Спартак» будет тренироваться на базе в подмосковной Тарасовке, а затем команда будет работать в Тушино.

Первый официальный матч «Спартака» пройдёт 20 или 21 февраля. «Красно-белые» сыграют с «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка России.

После 19 туров «красно-белые» находятся на третьей строчке в турнирной таблице. Команда набрала 35 очков. Лидирует «Зенит» с 41 очком, следом идёт ЦСКА с 37 очками.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший игрок московского футбольного клуба «Спартак», лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев назвал хамством отъезд нападающего Александра Кокорина на Мальдивы.

Некоторое время назад стало известно, что Кокорин, вопреки требованиям «Спартака», покинул тренировочную базу и отправился в отпуск.