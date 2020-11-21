Стали известны арбитры, которые рассудят «Лацио» и «Зенит» в ЛЧ

Объявлены арбитры, которые будут обслуживать матчи «Краснодара» и «Зенита» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.
Согласно сообщению пресс-службы УЕФА, встречу «Краснодара» и «Севильи» обслужит итальянская бригада судей во главе с Марко Гуидой. Ассистировать ему будут Чиро Карбоне и Джорджио Перетти.
В то же время матч «Лацио» и «Зенита» отработает британец Майкл Оливер. Ему помогут Стюарт Бэрт и Саймон Беннетт.
Встреча «Краснодара» и «Севильи» состоится 24 ноября. Игра начнётся в 20:55 мск. Матч «Лацио» — «Зенит» пройдёт в тот же день. Начало — в 23:00 мск.
Ранее NEWS.ru писал, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов пропустит матч четвёртого тура Лиги чемпионов против «Севильи», заявил главный тренер клуба Мурад Мусаев.
Наставник также добавил, что у футболиста наблюдаются минимальные симптомы. Некоторое время назад Сафонов получил сомнительный результат теста на коронавирус.