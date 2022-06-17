Стала известна зарплата новых тренеров «Спартака» Новый тренерский штаб «Спартака» получит 700 тысяч евро за сезон

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Новый тренерский штаб московского «Спартака» во главе с испанцем Гильермо Абаскалем заработает за сезон около 700 тысяч долларов, сообщает Metaratings.ru. Cумма, предусмотренная главному тренеру, не уточняется.

Помимо Абаскаля, в штаб красно-белых пришли испанские специалисты Карлос Мария Валье Морено и Фернандо Перес Лопес, а также босниец Владимир Слишкович. Работу с командой продолжат тренер по физподготовке Александр Зайченко и тренер вратарей Василий Кузнецов.

О назначении Абаскаля было объявлено 10 июня. 33-летний специалист до подписания контракта с российской командой возглавлял швейцарский «Базель».

9 июня стало известно об уходе с поста главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Специалист работал с командой с декабря прошлого года и привел ее к победе в Кубке России.