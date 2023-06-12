Стала известна сумма призовых «Манчестер Сити» за требл в сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» заработал более 370 миллионов долларов за требл в сезоне-2022/2023

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Футбольный клуб «Манчестер Сити» заработал более $370 млн долларов в качестве призовых в сезоне 2022/2023, пишет The Telegraph. Клуб добился успеха, оформив требл, то есть победил в трех ключевых турнирах сезона: национальной лиге, национальном кубке и континентальных соревнованиях.

Из этой суммы команда под руководством Хосепа Гвардиолы получила более $138 млн долларов за победу в Лиге Чемпионов, в то время как за победы в Английской Премьер-лиге и Футбольном Кубке Англии клуб заработал $225 млн и $6 млн долларов соответственно.

Напомним, 10 июня английский футбольный клуб «Манчестер Сити» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира миланский «Интер» со счетом 1:0. Встреча проходила в турецком Стамбуле. Организаторы турнира опубликовали в Twitter снимок с гравировкой названия клуба на кубке.

Единственный гол забил Родри на 68-й минуте. «Манчестер Сити» в завершившемся сезоне завоевал три трофея: помимо ЛЧ клуб выиграл чемпионат и Кубок Англии.

Ранее шведский футболист, нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил после матча чемпионата Италии, в котором его команда встречалась с «Вероной».