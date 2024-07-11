Стал известен второй финалист чемпионата Европы по футболу Сборная Англии обыграла Нидерланды со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2024

Фото: Bernd Thissen/dpa/Global Look Press

Сборная Англии победила команду Нидерландов со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата Европы по футболу. Ранее британцы выходили в финал Евро-2020, но проиграли сборной Италии.

Открыл счет в матче полузащитник сборной Нидерландов Хави Симонс (7-я). Нападающий сборной Англии Гарри Кейн (18-я) сравнял счет. Победный гол англичанам принес нападающий Олли Уоткинс (90-я)

Финал европейского чемпионата состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине. Спортивное сооружение вмешает 75 тысяч зрителей, которые будут смотреть главную игру чемпионата между Англией и Испанией.

Сборная Испании в Мюнхене обыграла футболистов Франции со счетом 2:1 и стала первым финалистом Евро-2024. Первый гол забил Коло-Муани (8-я), победу своей команде обеспечили Ламин Ямаль (21-я) и Дани Ольмо (25-я).

После победы Испании над Францией в полуфинале Евро-2024 произошло непредвиденное событие. Охранник выигравшей команды преследовал выбежавшего на поле фаната команды, поскользнулся, нечаянно врезался в футболиста Альваро Морату и повредил ему колено. Главный тренер сборной Испании Де ла Фуэнте выразил надежду, что спортсмен оправится от травмы и сыграет ключевую роль в финале, который состоится 14 июля в Берлине.