Стал известен стартовый состав сборной России на матче с Сербией Головин будет капитаном сборной России в товарищеском матче с Сербией

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Сборная России по футболу опубликовала состав на товарищеский матч с командой Сербии, который пройдет на московском стадионе «Динамо». Начало матча в 20:00 мск.

Капитаном команды станет Александр Головин, а ворота будут под защитой Матвея Сафонова. В стартовом составе также выйдут Сергей Волков, Максим Осипенко, Даниил Хлусевич, Данил Глебо, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Иван Обляков и Константин Тюкавин. При этом Алексей Миранчук, Далер Кузяев и Арсен Захарян остались в запасе.

Матч Россия — Сербия стал первой встречей российских футболистов с соперником из Европы с ноября 2021 года. Перед игрой была объявлена минута молчания в память о комментаторе Василии Уткине, который скончался 19 марта.

Кроме того, Российский футбольный союз организовал программу с известными артистами перед первым свистком. Матч начался с того, что сербско-российский актер Милош Бикович нанес символический удар по мячу. Встреча сборных России и Сербии проводится при информационной поддержке «Русской Медиагруппы». Трансляцию события ведет «Матч ТВ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что сборной Камеруна заплатили за приезд в Россию около €450 тысяч. При этом еще меньше получили команды Парагвая и Сербии. Он пояснил, что у всех футбольных сборных, которые приезжают в РФ, большие расходы. Как отметил Митрофанов, любая команда состоит из 45–60 человек, она летит в Россию с дополнительными пересадками.