https://static.news.ru/photo/4cb8e99a-8eff-11eb-8b53-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Шапаев/Общероссийская общественная организация

Стал известен состав сборной РФ по футболу на матч против Словении. На поле выйдут: Антон Шунин, Юрий Жирков, Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семёнов, Александр Головин, Далер Кузяев, Магомед Оздоев, Рифат Жемалетдинов, Артём Дзюба (капитан), передаёт Российский футбольный союз (РФС).

На скамейке запасных встречу начнут: Юрий Дюпин, Андрей Лунёв, Вячеслав Караваев, Илья Кутепов, Александр Жиров, Игорь Смольников, Андрей Мостовой, Алексей Миранчук, Даниил Фомин, Максим Мухин, Александр Соболев, Антон Заболотный. Главный тренер сборной РФ — Станислав Черчесов.

Сборная России сыграет со Словенией в Сочи 27 марта. Накануне подопечные Станислава Черчесова обыграли Мальту на выезде со счётом 3:1. NEWS.ru сделал оперативный разбор этого матча. Словенцы в тот же день выиграли у Хорватии дома — 1:0. В 2009 году сборные России и Словении встречались в стыковых матчах перед чемпионатом мира — 2010, тогда в Москве выиграли подопечные Гуса Хиддинка — 2:1, а в Любляне словенцы взяли реванш — 1:0 — и вышли на ЧМ.

Как писал NEWS.ru, телеведущий Иван Ургант посмеялся над отборочным матчем к чемпионату мира — 2022 между сборными Мальты и РФ. Журналист признался, что посмотрел игру три раза. По его мнению, «ребята играли быстро. Скорости другие. Отскок мяча, всё быстро». А потом он «обнаружил», что скорость воспроизведения 1,75.