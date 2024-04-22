Стал известен результат футбольного «Эль-Класико» Испании В Мадриде «Реал» выиграл у «Барселоны» со счетом 3:2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ходе домашнего матча 32-го тура чемпионата Испании, состоявшегося на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, «Реал» выиграл у «Барселоны» со счетом 3:2. Команды в этом сезоне встретились в третий раз.

Мячи в ворота соперников забили Винисиус (18-я минута, с пенальти), Лукас Васкес (73) и Джуд Беллингем (90+1). У проигравших голами отличились Андреас Кристенсен (6) и Фермин Лопес (69). В первом круге чемпионата Испании «Реал» уже выигрывал у соперника на выезде (2:1), а также в финале суперкубка страны (4:1).

Сейчас мадридцы возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 81 очко. «Барселона» занимает второе место с 70 очками. В следующем туре «Реал» 26 апреля встретится на выезде с «Реал Сосьедадом», «Барселона» 29 апреля примет «Валенсию».

УЕФА ранее завел дисциплинарное дело в отношении футбольного клуба «Барселона» из-за болельщиков, которые изображали нацистское приветствие во время четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Фанатам могли запретить посещать гостевой полуфинальный матч в случае победы в 1/4. Инцидент произошел 10 апреля в ходе первого матча между «Барселоной» и ПСЖ, который закончился со счетом 3:2. Болельщики каталонского клуба использовали нацистское приветствие и изображали обезьяну, позднее полиция Парижа арестовала двух болельщиков.

В 1/4 финала Лиги чемпионов кроме «Барселоны» и ПСЖ принимали участие футболисты из «Атлетико» (Испания), «Реала» (Испания), «Манчестер Сити» (Англия), «Баварии» (Германии), «Боруссии» (Дортмунд, Германия), «Арсенала» (Англия).