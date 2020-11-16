Стал известен размер долга футбольного клуба «Тамбов»

https://static.news.ru/photo/a4e13b4e-27fe-11eb-9ac2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Общий долг футбольного клуба «Тамбов» в настоящее время составляет порядка 360 млн рублей.

Известно, что клуб задолжал зарплату бывшему игроку Игорю Юрганову и не выплатил компенсацию за досрочное расторжение соглашения Данилу Кленкину.

Согласно данным «РБ-Спорт», долги «Тамбова» по зарплате и премиальным составляют около 140 млн рублей.

Финансовые трудности у клуба возникли в июне 2020 года. Тогда «Тамбов» получил последние средства из областного бюджета. Примечательно, что годовой бюджет клуба составляет порядка 700 млн рублей. Некоторое время назад палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила руководству клуба регистрировать новых игроков из-за финансовых проблем.

Ранее NEWS.ru писал, что Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал полузащитника «Тамбова» Гурама Тетрашвили на четыре матча РПЛ.

Такое решение принято в связи с нарушением против игрока «Динамо» Себастьяна Шиманьского в игре 13-го тура.