Стал известен победитель матча Нидерланды — Румыния на Евро-2024 Сборная Нидерландов обыграла Румынию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборная Нидерландов в Мюнхене обыграла команду Румынии со счетом 3:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Голы забили Коди Гакпо (20-я минута) и Дониелл Мален (83, 90+3). В четвертьфинале 6 июля в Берлине сборная Нидерландов сыграет с победителем матча между командами Австрии и Турции.

На 38-й минуте матча защитника сборной Румынии Василе Могоса заменили из-за травмы, полученной после столкновения с нидерландцем Дензелом Дюмфрисом. Нидерландец сбил дыхание румынскому футболисту, который покинул поле только с помощью врачей.

Спортивное издание Marca пишет, что победа над Румынией означает не только выход в четвертьфинал. Она смягчила серию неудач, которая уже принимала оттенок «проклятия».

Сборная Англии 1 июля в Гельзенкирхене со счетом 2:1 обыграла команду Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. У словаков отличился на 25-й минуте Иван Шранц. У англичан голы забили Джуд Беллингем (90+5) и Гарри Кейн (91). В четвертьфинале англичане сыграют со сборной Швейцарии. Встреча пройдет 6 июля в Дюссельдорфе. Англичане являются чемпионами мира 1966 года.

Ранее действующий чемпион Европы по футболу, сборная Италии, проиграла национальной команде Швейцарии в матче 1/8 финала и вылетела из турнира. Игра прошла на «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счетом 2:0.