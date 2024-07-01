Стал известен победитель матча Англия — Словакия на Евро-2024 Сборная Англии победила команду Словакии со счетом 2:1 на Евро-2024

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Сборная Англии в Гельзенкирхене со счетом 2:1 обыграла команду Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. У словаков отличился на 25-й минуте Иван Шранц. У англичан голы забили Джуд Беллингем (90+5) и Гарри Кейн (91).

В четвертьфинале англичане сыграют со сборной Швейцарии. Встреча пройдет 6 июля в Дюссельдорфе. Англичане являются чемпионами мира 1966 года.

Беллингем выполнил удар через себя в падении и спас сборную Англии на 95-й минуте, когда Словакия выигрывала со счетом 0:1. Мяч находился позади футболиста, он решил завершить игру единственным возможным способом.

Ранее действующий чемпион Европы по футболу, сборная Италии, проиграла национальной команде Швейцарии в матче 1/8 финала и вылетела из турнира. Игра прошла на «Олимпиаштадион» в Берлине и завершилась со счетом 2:0.

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал самую слабую команду на Евро-2024. По его словам, сборная Сербии получила этот статус. Эксперт считает, что лучшей по завершении группового этапа чемпионата можно назвать испанскую команду. Непомнящий признал, что сербские игроки являются одними из лучших в мире, показывают высший класс в своих клубах, однако в сборной у них ничего не выходит.