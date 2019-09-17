https://static.news.ru/photo/f27b1816-d953-11e9-b8f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jose Miguel Fernandez/Global Look Press

Стадион футбольного клуба «Барселона» «Ноу Камп» могут дисквалифицировать в качестве наказания каталонцам за нарушения при трансфере нападающего Антуана Гризманна из «Атлетико».

Испанцы ранее обратились с судебной жалобой на «Барселону», которая подписала Гризманна за меньшую сумму до того, как его отступные понизилась с €200 млн до 119. По мнению судьи Хаунто Ландабереа, который занимается делом, дисквалификация стадиона является адекватным наказанием, в случае если вина каталонцев будет доказана, пишет Daily Mail.

В качестве мер, помимо дисквалификации «Ноу Камп», рассматривается проведение матчей без зрителей и штраф в размере 300 миллионов евро.

Нападающий футбольного клуба «Барселона» Антуан Гризманн прокомментировал решение бывшего клуба «Атлетико» подать в суд на каталонцев, писал News.ru.