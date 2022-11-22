США и Уэльс сыграли вничью на ЧМ-2022 по футболу

Сборные США и Уэльса сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата по футболу-2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 36-й минуте открыл американский форвард Тимоти Веа, выступающий а «Лилль». Ответный мяч оформил хавбек «Лос-Анджелес Гэлакси» Гарет Бэйл, реализовавший пенальти на 82-й минуте.

Таким обрзом, команды США и Уэльса набрали по одному очку. Их соперники по группе B, Англия и Иран сыграли ранее в понедельник, 21 ноября, встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу англичан.

в первом матче ЧМ-2022 сборная Эквадора обыграла команду Катара со счетом 2:0. Оба мяча в составе южноамериканской команды забил нападающий Эннер Валенсия. 33-летний футболист турецкого «Фенербахче» отличился на 16-й и 31-й минутах.

Чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.