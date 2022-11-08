Спортивный журналист вступился за игрока «Зенита» после «сдачи» игры Журналист Микулик не поверил, что игрок «Зенита» Чистяков сдавал матч с «Ахматом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев всегда был сдержанным и спокойным человеком, поэтому история с обвинениями защитника Дмитрия Чистякова почти в сознательном «привозе» кажется очень странной. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал спортивный журналист и один из основателей газеты «Спорт-Экспресс» Сергей Микулик. Он подчеркнул, что в этом конфликте полностью занимает сторону игрока. По мнению журналиста, спортсмен, который решил бы сдать встречу, делал бы это точно не так. Следует напомнить, что свою «фатальную» ошибку защитник допустил на восьмой минуте. На 32-й он уже был заменен, до конца игры оставался почти час чистого времени.

В контексте этой истории степень подозрительности Медведева сразу напоминает о старых и недобрых для игроков тренерах во времена СССР. Тогда могли отчислить из команды, если наставнику просто показалось, что спортсмен «некрасиво себя повел», — подчеркнул Микулик.

Журналист вспомнил историю о московском «Спартаке». В 1983 году после матча в Минске против местного «Динамо» проигравшие красно-белые поездом возвращались в столицу. Эта встреча, ввиду различных факторов, стала последней за команду для Олега Романцева, который в будущем как тренер восемь раз сделает «Спартак» чемпионом России. По одной из версий, главный тренер красно-белых Константин Бесков после Минска сказал: «До чего мы дожили? Уже капитан игры сдает». Из поезда Романцев выходил уже не капитаном «Спартака».

«Зенит» я считал клубом в этом плане защищенным. Удивила реакция главного тренера Сергея Семака, который сразу перешел на персоналии. Обычно он говорит очень обтекаемо. Может, они настолько привыкли выигрывать, что поражение «дома» их так задело. Ну, это все и правда удивительно, потому что солидный клуб не должен обвинять своего игрока в сдаче игры и выносить сор из коллектива, — отметил журналист.

Микулик сказал, что в здравом уме и трезвой памяти тяжело представить команду, которая попыталась бы купить у «Зенита» три очка в середине сезона. Тем более, что «Ахмат» сегодня точно не претендует на высокие места в таблице РПЛ и дойдет до финала в середине.

Трудно просто представить тех, кто вообще мог бы выйти с таким предложением. Это невозможно. «Зенит» может начать отдавать очки только при досрочном чемпионстве, когда разъедутся легионеры, а остальные сыграют в меру своих возможностей, — сказал эксперт.

Как ранее писал NEWS.ru, Чистяков, который в нынешнем сезоне далеко не всегда попадает в стартовый состав «Зенита», начал домашнюю игру с «Ахматом» с первых минут. Уже на 50-й секунде хозяева пропустили, но прямой вины защитника в этом не было. Да, Чистяков не смог заблокировать прострел Владислава Камилова, однако более очевидную ошибку совершил Вячеслав Караваев, который неудачно подставил ногу и перевел мяч в штангу. Уже после этого на добивании успешно сыграл Евгений Харин. А вот второй пропущенный «Зенитом» мяч на 200 процентов является плодом «творчества» защитника, вокруг имени которого разгорелся скандал.