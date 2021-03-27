Спортивный комментатор пристыдил молодых российских футболистов

https://static.news.ru/photo/df483726-8fc1-11eb-a4a5-96000091f725_660.jpg Фото: Sergey Shorokh for Soccer.ru/wikimedia.org

Спортивный комментатор Геннадий Орлов жёстко высказался об уровне молодых российских футболистов после матча квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией.

Орлов отметил, что никто из россиян не в состоянии вытеснить из состава национальной команды 37-летнего защитника петербургского «Зенита» Юрия Жиркова. Это, по его словам, настоящий позор.

Наши защитники не впечатляют. Жирков? Сам факт, что он продолжает играть, — это же позор для молодых! Почему до сих пор никто его не вытеснил из состава? Юрий и рад бы, наверное, уже уйти, но альтернативы нет, — сказал комментатор.

Орлов считает, что в национальной команде собраны игроки «одного эпизода», а тренерам команд необходимо расти и добиваться прогресса своих подопечных.

Миранчук опять особо ничего не показал. А вы видели, что творил его одноклубник Иличич? Четверых накрутил! Откуда у него силы? И почему у наших ребят их нет? — приводит слова комментатора «Спорт-Экспресс».

Как сообщал NEWS.ru, сборная России обыграла Словению со счётом 2:1 и стала лидером своей группы, набрав шесть очков.

Матч прошёл на стадионе «Фишт» в Сочи. Все голы встречи были забиты в первом тайме. Оба мяча россиян на счету Артёма Дзюбы. На 26-й минуте он отличился после передачи своего одноклубника из петербургского «Зенита» Далера Кузяева, а на 35-й минуте добил мяч в ворота после попадания в перекладину от Александра Головина. Йосип Иличич сократил отставание в счёте через две минуты, но большего словенцам добиться не удалось.