Спортивный директор «Тамбова» рассказал о состоянии здоровья Ярцева

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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о состоянии здоровья вице-президента команды Георгия Ярцева.

Он в больнице. Состояние стабильное, всё хорошо. Подтвердился ли коронавирус? Вроде нет, — отметил Худяков, слова которого приводит «СЭ».

Ярцев подвергся госпитализации 20 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на пневмонию.

В 1979 году Ярцев получил титул чемпиона СССР в составе московского «Спартака». За свою спортивную карьеру наставник выступал за костромской «Спартак», смоленскую «Искру», столичные ЦСКА и «Локомотив», а также белорусский «Гомсельмаш». Кроме того, за сборную СССР тренер отыграл пять матчей.

Став тренером, Ярцев в 1996 году выиграл чемпионат России со «Спартаком». В период с 2003 по 2005 год Ярцев являлся главным тренером сборной России. Благодаря его стараниям команда смогла выйти в финальный турнир Евро-2004.

Специалист был уволен со своей должности в 2005 году после сыгранного вничью матча с Эстонией (1:1). В 2016 году Ярцев пришёл в «Тамбов». В 2018 году наставник занял должность вице-президента клуба.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заболел двусторонней пневмонией, в настоящее время он работает удалённо из дома.

Известно, что Кикнадзе не подвергался госпитализации, а его последний тест на коронавирус оказался отрицательным.