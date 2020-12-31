Спортивные эксперты назвали лучшего игрока АПЛ 2020 года

https://static.news.ru/photo/c4cc223a-4c2e-11eb-a24a-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Полузащитник британского клуба «Манчестер Сити» бельгиец Кевин де Брёйне признан лучшим игроком Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2020 году, считают аналитики портала WhoScored. Спортсмен в среднем отдавал 3,7 ключевой передачи в каждой встрече. Он также постоянно создавал опасные моменты для своей команды. На счету де Брёйне 26 острых эпизодов (лучший показатель в АПЛ).

Кроме того, хавбек забил восемь мячей и сделал 15 результативных передач, передаёт ресурс на своей странице в социальной сети Twitter. «Горожане» сейчас занимают восьмую строчку в АПЛ после 14 игр. Де Брёйне выступает с 2015 года за «Сити», с которым дважды выиграл чемпионат Англии. WhoScored в 2019-м также назвал бельгийца лучшим футболистом АПЛ.

WhoScored Premier League Player of the Calendar Year:



2010: Didier Drogba

2011: Robin van Persie

2012: Robin van Persie

2013: Luis Suarez

2014: Eden Hazard

2015: Mesut Ozil

2016: Alexis Sanchez

2017: Harry Kane

2018: Eden Hazard

2019: Kevin De Bruyne

2020: Kevin De Bruyne pic.twitter.com/hqpzu637S2 — WhoScored.com (@WhoScored) January 1, 2021

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2020 года по версии издания Marca. На втором месте оказался Йозуа Киммих, который также выступает за «Баварию». Тройку лидеров замкнул нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе. Стоит отметить, что форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на пятом месте в рейтинге. В то же время капитан «Барселоны» Лионель Месси — на 10-м. Также примечательно, что в указанном списке нет игроков из АПЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник футбольного клуба «Зенит» Магомед Оздоев подвёл итоги уходящего 2020 года.

По его словам, в этом году у команды было очень много хороших матчей. Самым же лучшим футболист считает домашний матч со «Спартаком». В то же время лучшим голом «Зенита» в 2020 году Оздоев считает свой в матче за Суперкубок.