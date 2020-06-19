Спонсор «Ростова» призывает «Сочи» перенести матч РПЛ

https://static.news.ru/photo/979e314a-b20a-11ea-bdee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Титульный спонсор футбольного клуба «Ростов» опубликовал петицию, в которой обращается к руководству, тренерскому штабу и игрокам «Сочи» с просьбой перенести матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Предлагаем вместе создать прецедент, когда предстоящий матч объединяет людей вокруг проблемы, а не разъединяет их, — написано в петиции.

Компания призывает перенести сегодняшний матч «Сочи» — «Ростов», а также просит болельщиков подписать соответствующую петицию, которая будет передана в «Сочи» 29 июня в 15:00.

Ранее стало известно, что «Ростов» и «Сочи» договорились о проведении матча 23-го тура РПЛ, который был под угрозой срыва так как у шести игроков ФК «Ростов» накануне матча в Сочи были обнаружены признаки коронавирусной инфекции. Руководство команды незамедлительно сообщило о случившемся в профильные ведомства, Российский футбольный союз (РФС) и Российскую премьер-лигу (РПЛ). Пресс-служба добавила, что клуб за два дня до матча 23-го тура РПЛ с «Сочи» уходит на двухнедельный карантин.