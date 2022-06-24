«Спокойно и стабильно»: колумбийский футболист ЦСКА о жизни в Москве Колумбийский футболист ЦСКА Хорхе Карраскаль назвал жизнь в Москве спокойной и стабильной

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Хорхе Карраскаль (справа)

Колумбийский полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль заявил о том, что не планирует приостанавливать контракт с армейцами, сообщает «Матч ТВ». Он назвал жизнь в Москве стабильной и спокойной и рассказал о нежелании ничего менять.

Клуб заботится о нас, о нашей безопасности. Нам дали понять, что если вдруг случится что-то из ряда вон выходящее, клуб не оставит нас и даже поможет с отъездом в безопасное место. Руководство успокоило игроков, окружив заботой и теплом, так что беспокоиться не о чем, — заявил Карраскаль.

Ранее в расположение московского «Спартака» не прибыл нигерийский полузащитник Виктор Мозес. В клубе заявили, что разбираются в причинах.

21 июня ФИФА продлила разрешение на приостановку контрактов для иностранцев, выступающих за российские и украинские клубы. Теперь желающие могут воспользоваться этой опцией и заморозить соглашение до 30 июня 2023 года.