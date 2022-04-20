Спасти юбилей: как «Спартак» победил ЦСКА и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» и ЦСКА выдали мощное дерби в четвертьфинале Кубка России. В яркой игре с обилием голевых моментов, жёстких стыков и спорных ситуаций верх с минимальным преимуществом в счёте взяли красно-белые. Рассказываем подробнее о том, как это было.

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Дерби между «Спартаком» и ЦСКА в любом турнире при любых раскладах и состоянии команд вызывает огромный интерес, однако ожидания перед нынешней битвой в четвертьфинале Кубка России были особенными.

«Спартак» празднует столетие клуба, но юбилейный год пока проводит отвратительно. В чемпионате страны красно-белые идут на десятой позиции и близки к обновлению антирекорда по максимально низкому месту по итогам первенства РПЛ. Немного подсластило пилюлю первое место в сложнейшей группе в Лиге Европы, но в плей-офф сыграть команде запретили из-за известных событий в конце февраля.

Получается, Кубок России оставался единственным шансом для «Спартака» хоть как-то исправить жутко складывающийся юбилейный сезон. Побороться за трофей очень хотел и ЦСКА, который после возобновления чемпионата набрал сумасшедший ход, едва не стал преследователем «Зенита», но затем провёл несколько неудачных матчей и покинул число претендентов на победу в чемпионате. Так что Кубок был для «армейцев» последней целью в нынешнем сезоне.

В общем, обе команды подошли к матчу с определёнными сложностями, так что явного фаворита определить было трудно. Именно в таких ситуациях дерби нередко получаются наиболее огненными.

ЦСКА особых сюрпризов по составу не преподнёс, а вот «Спартак» выпустил в старте сразу двух футболистов, которых мало кто ожидал увидеть с первых минут. Место на левом фланге обороны занял новичок Леон Классен, на противоположной бровке расположился редко попадающий в старт в последнее время Максимилиано Кофрие.

Парад карточек и класс Бакаева

Команды начали матч на хороших скоростях, но остроты на первых минутах не хватало. Футболисты неплохо комбинировали, двигали мяч, однако в обороне и «армейцы», и спартаковцы играли очень прилично.

Первый опасный момент возник на 14-й минуте, когда капитан «Спартака» Георгий Джикия со своей половины поля вырезал передачу на Зелимхана Бакаева. Вингер красно-белых получил мяч в штрафной и с острого угла хлёстко пробил по воротам. Игорь Акинфеев справился с ударом. Через несколько минут вратарю «армейцев» было гораздо тяжелее: Самюэль Жиго нанёс прицельный удар головой после подачи углового, но голкипер продемонстрировал прекрасную реакцию и совершил сейв.

Однако третьего спасения подряд Акинфееву сделать не удалось. «Спартак» из-за игры рукой в собственной штрафной Яки Бийола получил право на пенальти, а к точке подошёл Бакаев. Спартаковец технично развёл мяч и вратаря по разным углам и вывел свою команду вперёд.

Первый серьёзный ответ ЦСКА подготовил на 27-й минуте. После контратаки с мячом на линии штрафной оказался Юсуф Языджи, однако его плотный удар с левой ноги намертво взял Александр Максименко. Через три минуты ещё более крутой момент сочинил «Спартак»: подключившийся к атаке Джикия сделал идеальный навес на Шамара Николсона, но с ударом ямайца головой в упор блестяще справился Акинфеев.

В концовке тайма ЦСКА мог сравнять счёт, но мяч после удара со штрафного Языджи прошёл над перекладиной. Вместо гола «армейцы» получили удаление: Жан-Филипп Гбамен в добавленное к первому тайму время ударил локтем в лицо Романа Зобнина и был награждён второй жёлтой карточкой. Первое предупреждение ивуарийский футболист получил за разговоры.

Невезение «армейцев» и расточительность спартаковцев

В перерыве тренерский штаб ЦСКА усилил атаку Антоном Заболотным и Бахтиёром Зайнутдиновым, однако инициативой на старте второго тайма всё равно владел «Спартак». Красно-белые совершили несколько хороших подходов к чужим воротам и в целом уверенно контролировали мяч.

На 54-й минуте Кофрие мог одним движением ноги перечеркнуть весь негатив, который по отношению к нему накопился у спартаковских фанатов. Защитника на идеальную ударную позицию вывел Бакаев, но бельгиец, имея вагон времени, в касание зарядил прямо в Акинфеева.

Через четыре минуты едва не сработало избитое футбольное правило: ЦСКА должен был сравнивать счёт, но удар Хорхе Карраскаля из-за пределов штрафной приняла на себя штанга. Тут же в паре ответных атак «Спартак» упустил шансы удвоить преимущество.

На 70-й минуте «Спартак» снова мог заканчивать вообще всё, но Акинфеев сотворил очередное чудо, взяв казавшийся мёртвым удар Шамара Николсона метров с десяти. Красно-белые увлечённо разбазаривали моменты, отчего их болельщикам становилось всё тревожнее.

Второй раз наказать спартаковцев за расточительность на 79-й минуте мог Георгий Щенников. Защитник ЦСКА после подачи Марио Фернандеса расстреливал ворота с близкого расстояния, но мяч снова угодил в штангу.

Концовка матча запомнилась несколькими жёсткими стыками и прекрасными контратаками «Спартака», которые ни к чему не привели. Тем не менее красно-белые добились важнейшей победы и шагнули в полуфинал Кубка. Борьба за трофей для них продолжается.