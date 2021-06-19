«Спасибо датчанам за мотивацию»: Игнатьев о словах Поульсена в адрес России

https://static.news.ru/photo/4c710786-d26d-11eb-90b4-96000091f725_660.jpg Борис Игнатьев Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев отреагировал на слова нападающего национальной команды Дании Юссуфа Поульсена о том, что если не обыграть такую команду России, то в плей-офф чемпионата Евро-2020 делать нечего.

В спорте психологическое давление оказывается постоянно. С одной стороны, это давит на спортсмена, с другой — воодушевляет. Наши футболисты должны достать все резервы, которые у них есть, чтобы добиться положительного результата. Это будет достойный ответ на слова футболистов из Дании. Нужно сказать спасибо датчанам за мотивацию. Они постарались поднять эмоциональный фон наших игроков, — сказал Игнатьев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Матч между сборными Дании и России состоится 21 июня в Копенгагене. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная Италии обыграла команду Уэльса в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу со счётом 1:0. Встреча группы А проходила в Риме (Италия).