«Штурмовать Интерпол»: как «Спартаку» вытащить Промеса из тюрьмы в ОАЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Квинси Промес

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах. Команде пришлось улететь без него в Санкт-Петербург на матч Российской премьер-лиги против «Зенита», который состоится 2 марта. На данный момент ни «Спартак», ни власти ОАЭ не сообщают о причинах задержания игрока. Что происходит с Промесом — в материале NEWS.ru.

Как Промеса задержали в Эмиратах

После завершения сборов «Спартак» должен был отправиться прямым рейсом из Дубая в Санкт-Петербург на первый матч весеннего тура РПЛ против «Зенита». Однако на пограничном контроле Промеса задержали и в сопровождении полиции отвели в участок. Вместе с нападающим в ОАЭ остались два сотрудника московского клуба.

Что стало причиной задержания Промеса

На данный момент есть две версии, почему был задержан лидер «Спартака». Одна из них связана с прошлым Промеса. Форвард «Спартака» был осужден заочно судом Нидерландов по двум уголовным делам: за контрабанду наркотиков и нападение с ножом на двоюродного брата. В общей сложности срок лишения свободы составил семь с половиной лет. Игрока могли задержать в ОАЭ по требованию властей Нидерландов. Представители прокуратуры Амстердама заявили, что они видели сообщение о задержании спортсмена в Дубае, но не могут подтвердить эту информацию, передает «РБК Спорт».

Одновременно с первой версией появилась вторая. Футболист был задержан по другому делу, связанному с нарушениями закона в Объединенных Арабских Эмиратах. Некоторые спортивные инсайдеры ранее уточнили, что проблема должна быть решена быстро и нападающего отправят в Россию ночным рейсом. Но ни в ночь на 1 марта, ни днем Промес никуда не улетел.

По информации Telegram-канала Baza, Промеса задержали за неоплаченные штрафы и побег с места ДТП в ОАЭ. Канал отмечает, что в середине февраля форвард «Спартака» устроил аварию и уехал с места дорожного происшествия.

По сообщению Telegram-канала «Первый спорт», согласно закону ОАЭ о дорожном движении, за побег с места ДТП предусмотрена санкция в виде тюремного заключения на срок от одного месяца до трех лет и штраф в размере до €5 тысяч.

Канал приводит слова журналиста Дмитрия Егорова о том, что Промес не сыграет с «Зенитом». 4–5 марта состоится заседание суда в ОАЭ по делу о побеге с места аварии. Журналист отметил, что, скорее всего, по итогам разбирательства лидер «Спартака» будет экстрадирован в Нидерланды.

По данным Telegram-канала Mash, Промеса до сих пор не выпустили из ОАЭ из-за обращения прокуратуры Нидерландов. Она требует от Эмиратов выдачи футболиста. По информации канала, силовики ОАЭ пока не дали форварду вылететь со «Спартаком» со сборов в Россию — они запросили у нидерландцев дополнительные документы, чтобы решить вопрос об экстрадиции.

Mash отмечает, что у Промеса все еще есть шанс улететь. Если в течение 48 часов нидерландцы не предоставят необходимые документы, он сможет отправиться в Москву. Если они успеют, то ему придется идти в суд ОАЭ. У королевства осталось примерно 24 часа, рассказал Mash адвокат Александр Добровинский. Менеджеры Промеса уже обратились за помощью к адвокатам, в том числе и к российским.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Квинси Промес на сборах в ОАЭ

Что говорят о ситуации в клубе и в МИД

В «Спартаке» сообщили, что комментарии будут даны позже. Пока они так и не появились. На ситуацию с лидером «Спартака» также отреагировали в Министерстве иностранных дел России.

«Ни в посольство России в Абу-Даби, ни в генеральное консульство России в Дубае, где произошло предполагаемое задержание, представители „Спартака“ пока не обращались», — приводит «Чемпионат» слова руководителя департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой.

За что Промес был осужден

14 февраля в Нидерландах Промеса признали виновным в контрабанде наркотиков — организации доставки двух партий кокаина общей массой 1362 килограмма, который полиция изъяла в порту Антверпена в 2020 году. Футболист был приговорен к шести годам тюремного заключения.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил РИА Новости об объявлении голландского футболиста в международный розыск.

«Осужденный футболист объявлен в международный розыск. Прокуратура пыталась доставить его в Нидерланды и приняла для этого меры. Однако это пока не привело к его экстрадиции», — сказал Ваттимена.

Фото: Dubai (UAE) Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press Квинси Промес на сборах в ОАЭ

Промес и представители футболиста не признали свою вину. По информации «РБК Спорт», форвард «Спартака» обращался в прокуратуру Нидерландов с заявлением о готовности лично прибыть в суд и дать показания по делу о наркоторговле при условии полной безопасности и отсутствия ареста.

Ваттимена подтвердил эту информацию.

«Действительно, он хотел безопасный проезд, но ему было отказано. Если бы он приземлился в Нидерландах, то был бы арестован полицией», — приводит ТАСС слова Ваттимены.

Адвокаты Промеса уже подали апелляцию на повторное рассмотрение дела. Она принята, дело будет рассмотрено в Государственной прокуратуре по апелляции.

«После вынесения решения адвокат подал апелляцию от его имени», — сказал РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов.

До этого суд Нидерландов признал Квинси виновным в нападении с ножом на двоюродного брата и приговорил спортсмена к полутора годам тюрьмы.

Во время выступления нидерландского футболиста за «Севилью» в 2018 году его дважды задерживала полиция — сначала за то, что он ударил жену во время отдыха на Ибице, а затем за вождение в нетрезвом состоянии.

Губерниев призвал «Спартак» штурмовать Интерпол

Руководству московского «Спартака» нужно обратиться за помощью к коллегам из ЦСКА, чтобы вывезти Промеса из ОАЭ, заявил NEWS.ru спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

«Человек находится в международном розыске и приехал в Эмираты. Есть ли вероятность его депортации? Да, есть. Но я не пресс-секретарь Интерпола. „Спартаку“ надо взять у ЦСКА лошадей и на лихом коне с буденовками на головах и с саблями в руках идти вперед — штурмовать Интерпол», — сказал Губерниев.

Что ждет Промеса дальше

Адвокат Сергей Жорин заявил NEWS.ru, что существует несколько вариантов развития ситуации с Промесом.

«Самый неблагоприятный для Промеса вариант, что его арестуют и начнут процедуру экстрадиции в Нидерланды. Возможно, по нему уже есть красное уведомление в базе Интерпола. ОАЭ являются членом Интерпола. В соответствии с красным уведомлением он должен быть задержан», — сказал юрист.

Жорин высказал мнение, что затем Промесу изберут меру пресечения. Это может быть содержание под стражей.

«Затем Нидерланды присылают материал на экстрадицию. Суд той страны, где задержали лицо, выносит решение, экстрадировать или нет», — отметил адвокат.

Фото: Andrew Surma/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Квинси Промес

Жорин предположил, что причиной задержания футболиста стало то, что при регистрации на рейс или на паспортном контроле высветилась информация о его международном розыске.

Жорин также назвал второй вариант развития событий с Промесом.

«Второй вариант — произошло все что угодно, например, аннулировали паспорт. Но в связи с этой историей путешествие по другим странам изначально было легкомысленным шагом для Промеса. У „Спартака“ могли возникнуть проблемы с ним. С одной стороны, есть дорогостоящий футболист, с другой, не всегда и везде его можно будет задействовать с учетом этих обстоятельств. Даже если сейчас ситуация каким-то образом разрешится, в дальнейшем точно будут возникать аналогичные проблемы», — заявил Жорин.

Он высказал мнение, что страны — участницы Интерпола не станут нарушать соглашение об экстрадиции из-за футболиста, особенно ОАЭ, которые стараются соблюдать нейтралитет по многим вопросам. Юрист считает, что экстрадиция Промеса вполне вероятна.

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