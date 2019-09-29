https://static.news.ru/photo/5cbf7f50-e2b9-11e9-99fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Защитник Самуэль Жиго и нападающий Андре Шюррле, выступающие за московский «Спартак», пропустят матч 11-го тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Там пояснили, что Жиго получил мышечное повреждение в матче 1/16 финала Кубка России против команды «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Решение о его отстранении принял медицинский штаб. Что касается Шюррле, то он не попал в заявку на матч из-за простуды.

В стартовом составе заявлены Александр Максименко, Лукас Айртон, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Николай Рассказов, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Зелимхан Бакаев, Гус Тил, Лоренсо Мельгарехо и Эсекьель Понсе.

Футбольный матч состоится на столичном стадионе «Открытие Арена». В турнирной таблице «Спартак» с 14 очками занимает 9-е место.

Ранее, как писал News.ru, пассажиров метро предупредили о возможных ситуативных ограничениях на вход и выход, которые возможны на ближайших к месту проведения игры станциях.