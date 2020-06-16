«Спартак» заинтересован в возвращении Мелкадзе

Футбольный клуб «Спартак» намерен вернуть из аренды воспитанника и нападающего Георгия Мелкадзе, который выступает за «Тамбов» на правах аренды.
Давайте посмотрим, как он проведёт оставшиеся восемь игр. Насколько я знаю, Георгия хотят вернуть обратно [в «Спартак»], — сказал футбольный агент Александр Маньяков корреспонденту NEWS.ru.
В текущем сезоне чемпионата России 23-летний игрок вышел за тамбовский коллектив в 13 матчах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. В гонке лучших бомбардиров футболист замыкает десятку сильнейших.
После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на восьмом месте, набрав 28 очков, «Тамбов» — на 11-м с 25 очками.
Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля
Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал, что задолженность перед ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за использование «Мордовии Арены» в качестве домашнего стадиона на матчах сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) будет погашена 16–17 июня. «Тамбов» выплатит 16 млн долга за использование «Мордовии Арены», писал NEWS.ru.
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