«Спартак» заинтересован в возвращении Мелкадзе

https://static.news.ru/photo/281f0860-afd2-11ea-9c17-fa163e074e61_660.jpg Георгий Мелкадзе Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Спартак» намерен вернуть из аренды воспитанника и нападающего Георгия Мелкадзе, который выступает за «Тамбов» на правах аренды.

Давайте посмотрим, как он проведёт оставшиеся восемь игр. Насколько я знаю, Георгия хотят вернуть обратно [в «Спартак»], — сказал футбольный агент Александр Маньяков корреспонденту NEWS.ru.

В текущем сезоне чемпионата России 23-летний игрок вышел за тамбовский коллектив в 13 матчах, забил шесть голов и сделал три результативные передачи. В гонке лучших бомбардиров футболист замыкает десятку сильнейших.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на восьмом месте, набрав 28 очков, «Тамбов» — на 11-м с 25 очками.

Ранее РПЛ опубликовала календарь оставшейся части сезона чемпионата России по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня матчем «Крылья Советов» — «Ахмат». Последний тур состоится 22 июля

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал, что задолженность перед ФГУП «Спорт-Инжиниринг» за использование «Мордовии Арены» в качестве домашнего стадиона на матчах сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ) будет погашена 16–17 июня. «Тамбов» выплатит 16 млн долга за использование «Мордовии Арены», писал NEWS.ru.