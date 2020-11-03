«Спартак» захотел продать «Фламенго» нападающего за €6 млн

https://static.news.ru/photo/6d804d96-1e05-11eb-892b-fa163e074e61_660.jpg Педро Роша Фото: spartak.com

Нападающий «Спартака» Педро Роша может перейти во «Фламенго». Московский клуб требует за 26-летнего футболиста, выступающего в этом бразильском клубе на правах аренды, €6 млн.

Во «Фламенго» не уверены, что спортсмен стоит таких денег. Из-за полученной травмы Роша выбыл на большую часть нынешнего сезона. Последний раз бразилец появлялся на поле 5 сентября и с тех пор он пропустил 15 матчей, передаёт Esporte News Mundo.

Педро Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за €12 млн. За москвичей нападающий провёл лишь 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи. За «Фламенго» бразилец выступает с начала 2020 года. Соглашение футболиста со «Спартаком» заканчивается в июне 2023 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Роша переходит в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды, при этом у клуба будет возможность выкупить футболиста за €8,5 млн.